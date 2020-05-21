"Днепр потерял свое значение": эколог заявила о больших проблемах с реками в Украине

Эколог подчеркнула, что строительство гидросооружений в Украине с самого начала было рискованным.

Из-за строительства множества гидросооружений, в том числе Каневской ГЭС, река Днепр превратилась в "фрагментированный водный ресурс".

Такое мнение выразила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, передает «Обозреватель». "Река Днепр, которая была нашей самой большой артерией, потеряла свое значение как реки. Это фрагментированный водный ресурс, перегороженный дамбами, гидросооружениями ГЭС", – заявила она.

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В этом контексте эколог подчеркнула, что строительство гидросооружений в Украине с самого начала было рискованным и с точки зрения безопасности не имело никакой перспективы.

"Мы имеем большие проблемы с реками Украины. Они теряют течение, происходит заиление, изменение гидрологического режима, это приводит к ухудшению качества воды. Мы теряем реки из-за этих гидросооружений", – сказала Тимочко.

Она добавила, что строительство Каневской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) на реке Днепр в десять раз увеличит риски, которые существуют на сегодняшний день.

Как сообщал УНИАН, ранее в СНБО заявили о проблемах в Украине с природными запасами воды.