В частности, уровень воды повышается в Днепре, отметили в "Укргидроэнерго".

Сейчас фиксируется повышение уровня воды в реках на территориях пяти областей Украины.

Об этом сообщает "Укргидроэнерго". "Сейчас фиксируется повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ривненской, Черкасской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для урегулирования уровней воды и во избежание подтоплений гидроэлектростанциями на Днепре и Днестре осуществляются контролируемые сбросы с соблюдением правил безопасности согласно указаниям межведомственной комиссии по согласованию режимов работы водохранилищ при Государственном агентстве водных ресурсов Украины.

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Подтопления в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что отмечают тенденцию к снижению темпа поднятия уровня воды в реках на севере Украины.

Подтопленными остаются 852 домохозяйства и 111 домов, из них 38 дачных. Нарушено транспортное сообщение с 30 населенными пунктами в Черниговской и Киевской областях. В частности, в Днепропетровской, Волынской, Ривненской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 10 тыс. 762 га сельскохозяйственных угодий.

Наводнения начались из-за интенсивных осадков и повышения уровня воды в реках.

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