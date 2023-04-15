Из других областей в Черниговскую область дополнительно направлено 5 болотоходов "Богун" и два плавсредства.

Из-за подтопления нарушено транспортное сообщение с 30 населенными пунктами, из которых в Черниговской области – 29 и в Киевской – 1.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что, по информации Гидрометеорологического центра, наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

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"Остаются подтопленными около 500 домохозяйств (огороды, дворы). В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 тыс. 500 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение к 30 населенным пунктам: Черниговская – 29 и Киевская – 1. Организован объезд в эти населенные пункты", - сообщают спасатели.

В ГСЧС отмечают, что из других областей в Черниговскую область дополнительно направлено 5 болотоходов "Богун" и два плавсредства.

Также в сообщении сказано, что для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях задействованы мобильные оперативные группы ГСЧС, которыми осуществляется воздушная разведка подтопленных территорий с применением БПЛА.

Ситуация в Черниговской области

По состоянию на 14 апреля 2023 года в Черниговской области были подтоплены 7 населенных пунктов, а 22 оказались под риском подтопления. Под риск подтопления в области сейчас подпадают 22 населенных пункта.

В случае необходимости будет осуществлена эвакуация населения.

В этом году на Черниговщине ожидается паводок на уровне выше, чем был в 2013 году. Самая критическая ситуация по реке Днепр. Если вода будет подниматься, могут быть подтоплены 22 населенных пункта, где проживают более 4 тыс. человек.

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