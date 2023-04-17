В службе уверяют, что гидрологическая ситуация сейчас контролируемая, однако подтопленными остаются 852 домохозяйства.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отмечают тенденцию к снижению темпа поднятие уровня воды в реках на севере Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы по оперативной информации по ликвидации последствий частичных подтоплений на территории Украины.

Отмечается, что по информации Гидрометеорологического центра наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.

"В настоящее время гидрологическая ситуация контролируемая. Наблюдается тенденция по снижению темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны", - говорится в сообщении.

Видео дня

В ГСЧС отметили, что подтопленными остаются 852 домохозяйства (Черниговская область - 474, Черкасская - 182, Днепропетровская - 79, Полтавская - 107 и Киевская - 10) и 111 домов (Днепропетровская - 38, Черкасская - 42, Черниговская - 29 и Полтавская - 2), из них 38 дачных.

Кроме того, в Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 10 тыс. 762 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская область - 29 и Киевская - 1.

Паводки в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр предупредили, что на днях в результате весеннего половодья через Киевскую гидроэлектростанцию может подняться уровень воды в Днепре.

13 апреля в ГСЧС сообщили, что в связи с паводками отсутствует транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами. Фиксируется затопление пойм и отдельных участков, в частности, в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском и Нежинском районах Черниговской области.

Вас также могут заинтересовать новости: