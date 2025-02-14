В приложение добавили новый документ, который подтягивает доказательства о незамужнем и холостяцком статусе из реестра.

В государственном приложении "Дія" для украинцев в активном поиске ко Дню влюбленных добавили сертификат холостяка и холостячки. Услуга должна защитить от романтического мошенничества. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Цифровизировали все для пар и об украинцах в активном поиске не забыли. Если вы не женаты или уже разведены, обновляйте "Дію", выбирайте Добавить документ и генерируйте сертификат. Данные проверяют в реестре, поэтому с сертификатом можно узнать, действительно ли человек не в браке", - отметил Федоров.

По его словам, в сертификате холостяка можно загрузить любое собственное фото, добавить свои интересы и даже самостоятельно оформить дизайн.

Видео дня

"Сертификат имеет QR-код, который можно отсканировать в реальном времени, стать парой и поделиться об этом в соцсетях. А дальше делайте предложение и женитесь вместе с "Дією", - добавил министр.

"Дія" - последние новости

Пять лет назад в Украине был запущен государственный портал и приложение "Дія". За это время в нем появилось более 40 сервисов и 130 услуг.

Среди новых услуг, которые появятся в "Дії" в будущем: расширенная перерегистрация авто (смена техпаспорта, регистрация после растаможки); заказ паспортов, водительских удостоверений, ИНН за рубежом; цифровизация нотариальных процессов; переоформление документов при смене фамилии; цифровизация услуг, связанных со смертью.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в приложение "Дія" будут поступать электронные направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения.

Вас также могут заинтересовать новости: