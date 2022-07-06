Современные элементы и форсунки фонтана отправлены в Донецк.

Под видом реконструкции Театрального сквера оккупанты вывезли главный фонтан Мариуполя.

Об этом в своем Telegram сообщила Мариупольский городской совет.

"Как фашисты во время Второй мировой: оккупанты вывезли главный фонтан Мариуполя. Под видом реконструкции Театрального сквера "рашисты" разобрали фонтан. Его современные элементы и форсунки отправлены в Донецк. Оккупанты повторяют путь фашистов. Они так же на второй день оккупации демонтировали чашу фонтана и скульптурные группы и вывезли это в Германию. Такие параллели уже не вызывают никакого удивления. Россияне открыто действуют по инструкциям Геббельса. Свой путь они закончат так же - на скамье подсудимых!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе РФ начала так называемую "реновацию". На словах страна-агрессор и ее прихвостни из ОРДЛО обещали "покращення", однако вместо этого прибегла к мародерству.

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