В Москве знали точно, что они будут разрушать Мариуполь до основания. Доказательством этого является разработанный заранее план восстановления города.

Кремль еще до начала войны имел цель стереть Мариуполь с лица земли, а также физически уничтожить жителей города.

Об этом сообщили в городском совете Мариуполя.

В Москве знали точно, что они будут разрушать Мариуполь до основания. Доказательством этого является разработанный заранее план восстановления города.

"Сейчас Россия активно распространяет информацию о восстановлении Мариуполя. Такой план она имела до оккупации города. Уже 24 марта появилась информация о восстановлении, когда еще продолжались активные бои. Такой технический документ невозможно качественно подготовить в короткий срок, для этого нужны месяцы. Это свидетельствует, что его разработали еще до начала боевых действий. Таким образом, уничтожение Мариуполя и массовое убийство его жителей входили в планы московского режима", - говорится в сообщении.

Это был геноцид, подчеркнули в горсовете.

"Имеем все факты говорить о том, что Россия заранее планировала уничтожить наш город. Все достижения украинского Мариуполя. А теперь цинично говорит о плане восстановления, который был давно готов. Это настоящий спланированный геноцид мирных жителей от главного в мире экспортера терроризма. Международное сообщество должно дать свою оценку этим действиям", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Вас также могут заинтересовать новости: