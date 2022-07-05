Оккупанты могут лишь грабить и красть то, что было до них.

В Мариуполе РФ начала так называемую "реновацию". На словах страна-агрессорша и ее прихвостни из ОРДЛО обещали "улучшения", однако вместо этого прибегла к мародерству.

Об этом в Telegram сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мародерство на всем. Громкие заявления о "реновации сквера у Драматического театра" ожидаемо превратились в банальное хищение. Учитывая что сам сквер чудом остался целым, оккупанты и донецкие гауляйтеры его добивают эффективнее бомбы", - подчеркнул он.

Так, оккупанты уже демонтировали детскую площадку и уже начали ее устанавливать в центре Донецка. Теперь "реновация" дошла и до плитки из гранита. Рашисты срывают ее экскаваторами и тоже вывозят в сторону Донецка.

"В ближайшее время увидим обновленную улицу в Донецке за счет мариупольских налогоплательщиков. Медицинское оборудование, каток, фонтан, детские площадки и вот уже плитка.... Нет слов", - добавил Андрющенко

Ранее УНИАН уже сообщал, что доступ к водоснабжению имеют лишь 5% мариупольцев.

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