Автор объявления утверждает, что дизайн замка выполнен таким образом, что здесь никогда не понадобится ремонт.

В 8 километрах от Киева выставили на продажу замок в готическом стиле. Цена за роскошное жилище - 1 миллион долларов.

Соответствующее объявление о продаже недвижимости появилось в одной из групп в Facebook.

Площадь замка - 500 кв. м, также к нему прилагается 1,2 га земли, домик охраны или персонала с гаражом и подсобными помещениями (150 кв.м), конюшня на две лошади (120 кв.м) и собственный плац. Кроме того, на территории есть озеро, беседка, фонтан, фруктовый сад и розарий.

"Что представляет собой сам замок?! Распахивая двери роскошного, величественного и немного таинственного замка, мы попадаем в Средневековье... Нас встречают величавые 12-метровые потолки холла, антикварная мебель французского происхождения (которая доставлялась в Украину кораблями)", - рассказал автор объявления.

Читайте такжеСемья столичной судьи владеет особняком под Киевом и ездит на дорогих внедорожниках (видео)В замке много комнат: столовая, каминный зал, кабинет, библиотека, спальня (с собственной ванной комнатой и гардеробной), телевизионная, винный погреб, гостевая спальня, кухня, хозблок, гардеробная.

"Дизайн замка выполнен таким образом, что здесь никогда не понадобиться ремонт", - утверждает продавец.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Киева балкон квартиры предлагают снять как полноценную отдельную комнату за 4 тысячи гривень.

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