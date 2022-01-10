Будущему "счастливчику" обещают "очень небольшую, светлую и чистую комнату после ремонта".

В одном из районов Киева балкон квартиры предлагают снять как полноценную отдельную комнату за 4 тысячи гривень.

На соответствующие объявления в группах по аренде жилья в соцсетях обратил внимание Дмитрий Макогон.

В объявлении, оставленном аккаунтом под именем Владимир Майборода говорится, что эта "отдельная комната" сдается для одной девушки, без проживания в квартире хозяев. В других комнатах "многокомнатной квартиры" тоже якобы проживают лишь девушки.

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Будущему "счастливчику" обещают "очень небольшую, светлую и чистую комнату после ремонта".

"Двухстворчатый шкаф с зеркалом. Полки. Стол. Тумбочки. Небольшая антресолька. Спальное место с ламелями + очень широкое. Трансформируется из спального в удобное кресло очень быстро. Так же есть в нём ящик для постельного белья. На полу ламинат. Под ламинатом электрический тёплый пол", - продолжает перечислять удобства автор объявления.

За все это, расположенное на Лесном массиве столицы, просят 3500 гривень в месяц, и еще 500 грн за коммунальные услуги сверху.

"Каждый живёт сам по себе без недоразумений, шума и колхоза... Нет ограничений по времени прихода и ухода, стиркам, потреблению воды и графику нахождения в квартире", - радуют потенциальных жильцов арендодатели.

Как сообщал УНИАН, в августе 2021 года на рынке недвижимости Киева обнаружили довольно необычное предложение - однокомнатную квартиру без окон по колоссальной цене. Автор объявления оценил площадь квартиры в 20 кв. м, однако в соцсетях в этом сильно усомнились.

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