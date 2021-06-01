В полиции не исключают, что он может восстановиться через суд.

Полицейского из Новомосковска Днепропетровской области Николая Рогового, жена которого нетрезвой села за руль автомобиля, уволили за неэтичное поведение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на пресс-конференции.

"Я интересовался этой ситуацией, поскольку она получила широкую огласку. Я уверен, что жена уже бывшего полицейского была нетрезвая. Полицейский не имел права так себя вести. Он должен был остановить свою жену, не дать ей сесть за руль, поскольку задача полицейского и на службе, и в выходной – защищать безопасность людей. Я хочу поблагодарить того гражданина, который сделал замечание жене полицейского и снял это", – сказал Геращенко.

Он также выразил надежду, что в следующий раз, если женщина какого-то полицейского будет пытаться пьяной сесть за руль, "то он ее остановит, даже ценой семейной ссоры".

Читайте такжеНе стоял на ногах и ползал по земле: в Виннице поймали пьяного водителя (видео)В свою очередь первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий не исключил, что этот полицейский может восстановиться на работе через суд.

"Суд рассматривает дело, оценивая все доказательства, и выносит решение по собственному убеждению. Поэтому мы не можем сказать, восстановится ли он. Но у нас есть случаи, когда восстанавливаются лица, которые, по моему мнению, не должны восстанавливаться на службе. Но увольнение было законным. Его уволили по итогам служебного расследования, которое установило факт нарушения кодекса этики полицейского".

Пьяная жена полицейского обругала прохожего за замечание: подробности

Инцидент произошел в мае в городе Новомосковск Днепропетровской области.

По информации местных СМИ, полицейский Николай Рогов с женой отдыхали у реки и употребляли алкогольные напитки.

Затем его жена села за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, чтобы поехать домой. Один из прохожих сделал ей замечание и попросил вызвать кого-то из трезвых знакомых, чтобы тот сел за руль. В беседу вмешался ее муж. Видео инцидента обнародовали в интернете (внимание - на видео присутствует ненормативная лексика):

В результате разборок жена бросила мужа и уехала.

Впоследствии полицейский утверждал, что его жена была трезва.

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Автор: Дмитрий Хилюк