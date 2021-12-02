Президентские законопроекты были зарегистрированы в Раде после анонса Зеленского относительно "множественного гражданства" для диаспоры.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пять законопроектов относительно гражданства.

Читайте такжеВ СНБО рассказали, введут ли в Украине двойное гражданствоОб этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Речь идет, в частности, о пяти президентских законопроектах. Все они внесены в парламент в четверг, 2 декабря.

Зеленский внес в Раду:

Проект закона о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины (№6368);

Проект закона О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства (№6369);

Проект закона о внесении изменений в статью 570 Таможенного кодекса Украины относительно предотвращения и противодействия угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства (№6370);

Проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" относительно предотвращения и противодействия угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства (№6371);

Проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно ответственности за нарушение законодательства в сфере гражданства (№6372).

Тексты законодательных инициатив еще не обнародованы.

Как сообщал УНИАН, во время выступления в Раде Зеленский анонсировал рассмотрение законопроекта о множественном гражданстве. Президент отметил, что впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми "украинского происхождения", а украинского гражданства.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Марта Гичко