Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пять законопроектов относительно гражданства.
Читайте такжеВ СНБО рассказали, введут ли в Украине двойное гражданствоОб этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Речь идет, в частности, о пяти президентских законопроектах. Все они внесены в парламент в четверг, 2 декабря.
Зеленский внес в Раду:
- Проект закона о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины (№6368);
- Проект закона О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства (№6369);
- Проект закона о внесении изменений в статью 570 Таможенного кодекса Украины относительно предотвращения и противодействия угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства (№6370);
- Проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" относительно предотвращения и противодействия угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства (№6371);
- Проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно ответственности за нарушение законодательства в сфере гражданства (№6372).
Тексты законодательных инициатив еще не обнародованы.
Как сообщал УНИАН, во время выступления в Раде Зеленский анонсировал рассмотрение законопроекта о множественном гражданстве. Президент отметил, что впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми "украинского происхождения", а украинского гражданства.
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