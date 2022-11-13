Антониу Гутерреш заявил, что позиция ООН относительно войны в Украине является четкой.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что российское вторжение в Украину нарушило территориальную целостность нашего государства и противоречит Уставу ООН.

Гутерриш на пресс-конференции в столице Камбоджи, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что позиция ООН по поводу войны в Украине является четкой, сообщается на сайте ООН.

Он подчеркнул, что сейчас очень важным является создание условий для постепенного возобновления диалога между Украиной и Россией, который приведет к будущему, в котором будет царить мир.

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"Но не любой мир, а мир, основанный на ценностях Устава ООН и нормах международного права", - подчеркнул Гутерриш.

Он также отметил, что война в Украине, глобальный энергетический и продовольственный кризис и чрезвычайная климатическая ситуация также были на повестке дня саммита АСЕАН. "В эти неспокойные времена региональные организации, включая АСЕАН, имеют важное значение для создания глобальных решений", - сказал генсек ООН .

Гутерриш также добавил, что ООН работает над смягчением глобального продовольственного кризиса, расширяя знаковую инициативу по возвращению украинского зерна на рынки и устраняя препятствия для российского экспорта продовольствия и удобрений.

Война в Украине - переговоры с Россией

Россия грубо нарушила нормы международного права и Устав ООН в 2014 году, введя свои войска и захватив украинский Крым и части Донецкой и Луганской областей.

В 2022 году РФ расширила свою агрессию в отношении Украины, начав полномасштабное вторжение. Оно сопровождалось захватом новых территорий (значительную часть которых украинские военные уже освободили) и неизбирательными обстрелами украинских городов, которые привели к десяткам тысяч жертв среди гражданских.

Российская армия за более чем 8 месяцев большой войны не смогла выполнить поставленные ей задачи, поэтому осенью российские чиновники все чаще начали предлагать провести мирные переговоры с Киевом. В частности, в МИД РФ подчеркнули, что якобы не имеют никаких условий относительно начала переговоров и только хотят, "чтобы Украина проявила добрую волю".

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин "не имеет будущего", поэтому с ним не может быть никакого диалога. Тем не менее, Зеленский назвал условия для начала переговоров с Россией. Среди них - восстановление территориальной целостности Украины, возмещение убытков, наказание всех причастных к военным преступлениям, совершенным Россией в Украине.

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