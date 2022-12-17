По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, администрация Байдена делает все, чтобы Украина смогла защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

Соединенные Штаты Америки могут отправить Украине дополнительные $38 миллиардов помощи. Администрация президента Джо Байдена уже направила соответствующий запрос в Конгресс.

Как сообщило издание "Голос Америки", такой информацией поделился советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, администрация Байдена стремится снабдить Украину всеми средствами для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. С этой целью в Конгресс был направлен запрос о предоставлении нашему государству еще $38 миллиардов. Средства пойдут на военную и гуманитарную помощь.

"Мы знаем, что наша работа заключается в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в наилучшей возможной позиции на поле боя, и если, и когда дипломатия созреет, [...] — за столом переговоров", — заявил Салливан.

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Помощь Украине от США: последняя информация

Штаты стали безоговорочным лидером в плане военной, финансовой и гуманитарной поддержки нашего государства после полномасштабного российского вторжения.

Ранее сегодня помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что США готовы предоставлять Украине оборудование для быстрого восстановления объектов энергетики после российских террористических обстрелов.

В Штатах 16 декабря анонсировали новый пакет военной помощи для ВСУ. Он включает дополнительные средства ПВО. Сейчас продолжаются разговоры о нуждах украинских защитников на поле боя.

По данным Politico, США могут поставить в Украину новые виды вооружения из-за опасений повторного наступления России. Рассматриваются комплекты боеприпасов для прямого наведения и бомбы малого диаметра.

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