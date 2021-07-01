На первом месте по популярности – отдых в Карпатах и других местах Украины.

В Украине 48% граждан планируют отдыхать вне дома, в то же время количество тех, кто не имеет возможности куда-то поехать, составляет 23%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 8 по 9 июня.

На первом месте по популярности, как и год назад – отдых в Карпатах и других местах Украины (18,8%); на втором месте – отдых на дачах и в загородных домах (11,3%), третье место занял отдых за границей – 9,2%.

В Крым, как и год назад, планирует ехать 1% опрошенных украинцев.

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*** Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 2007 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25% или 75%; 15% для показателей, близких к 10% или 90%; 1,1% для показателей, близких к 5% или 95%; 0,5% для показателей, близких к 1% или 99%.

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Автор: Константин Гончаров