Община Киева продолжает помогать нашим защитникам.

Мэр Киева Виталий Кличко передал почти полтысячи дронов бойцам 112 отдельной бригады территориальной обороны Киева, которые защищают Донбасс. БПЛА приобретены на средства столичного бюджета. Об этом Кличко сообщил в Telegram.

"Громада Киева продолжает помогать нашим защитникам. Очередная партия такого необходимого оборудования - почти 500 БПЛА разных типов, закупленных за средства столицы, отправились на Донбасс к бойцам 112-й бригады ТРО города Киева", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в прошлом году город направил по запросам 112 бригады на ее оснащение более 236 миллионов гривен. И продолжает помогать в этом году.

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"В общей сложности за средства громады бригада приобрела уже более 2000 БПЛА. В частности, 1850 FPV-дронов, 4 тяжелых ударных бомбера, 235 разведывательных БПЛА. Бойцы отмечают, что этот вид вооружения помогает уничтожать врага более эффективно и сохранять жизни защитников", - подчеркнул Кличко.

Также, по его словам, на средства, выделенные столицей, военные 112 бригады оборудовали полигон для подготовки бойцов, ремонтируют автомобили и транспорт спецназначения.

Кличко заверил, что громада Киева и дальше будет помогать всем военным.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Киев выделил в помощь ВСУ 7 миллиардов гривен, или 10% бюджета города. В 2024 году на программу "Защитник Киева" Киевсовет выделил уже почти 5 млрд гривен, и поддержка военных будет увеличиваться, заявил Виталий Кличко.