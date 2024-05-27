Отмечается, что Украина регулярно открывает свой главный лагерь для военнопленных для Красного Креста, ООН и международных журналистов.

Украина позволяет российским военнопленным звонить домой. Для украинских военнопленных в РФ этот "спасательный круг" недоступен. И разгневанные украинские семьи требуют запретить телефонные звонки заключенным российским солдатам, пишет Associated Press.

"Иметь возможность разговаривать со своими близкими дорогого стоит. Я уже почти год в плену. Я схожу с ума, - заявил один из российских военнопленных. - Люди не сделаны из стали".

Напоминается, что за три недели семьи украинских военнопленных собрали более 25 тысяч подписей под петицией о запрете звонков для российских военнопленных, однако ее отклонили.

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Движение разгневанных семей набирает обороты, протесты растут с каждой неделей.

"Согласно Женевским конвенциям, привилегии военнопленных включают регулярное общение с домом в виде писем и открыток не реже двух раз в месяц. Украина пошла дальше, разрешив 15-минутные разговоры с начала войны в надежде, что Россия ответит взаимностью. Отвергая петицию семей, правительство сослалось на конвенцию, но также заявило, что звонки могут только помочь защитить пленных украинцев. Эти разговоры, как говорится в заявлении правительства, показывают, что российским солдатам нечего бояться, сдаваясь в плен", - говорится в статье.

Также отмечается, что Украина регулярно открывает свой главный лагерь для военнопленных для Красного Креста, ООН и международных журналистов. В конце апреля агентство AP посетило это место на западе Украины. Визит состоялся при условии, что его точное место не будет раскрыто.

В России доступ к подобным лагерям, где содержатся украинцы, жестко ограничен.

"Отчеты ООН, основанные на интервью после освобождения, показали, что большинство украинских военнопленных подвергаются обычному медицинскому пренебрежению, систематическому жестокому обращению и пыткам. В тех же отчетах были обнаружены отдельные сообщения о жестоком обращении с российскими солдатами, в основном во время захвата или транспортировки к местам интернирования", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что петиция с призывом запретить российским военнопленным телефонные звонки, сбор подписей которой начался 22 марта, набрала необходимые 25 тысяч голосов, но в Кабмине ее отклонили.

До этого руководитель пресс-службы координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявлял, что звонки пленных РФ домой - это "добрая воля Украины", которую государство финансирует немалыми средствами, но может это прекратить, если Россия продолжит манипулировать аналогичной возможностью для украинских военнопленных.

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