Украина платит за IP-телефонию значительные суммы, тогда как РФ использует свою власть над пленными извращенным образом.

Звонки пленных Российской Федерации домой - это "добрая воля Украины", которую государство финансирует немалыми средствами, но может это прекратить, если Россия продолжит манипулировать аналогичной возможностью для украинских военнопленных.

На этом акцентировал руководитель пресс-службы координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в интервью Online.ua. Как известно, перед Новым годом на президентском сайте зарегистрировали соответствующую петицию.

Руководитель штаба напомнил, что государство ввело возможность звонков для оккупантов в 2022 году.

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"Мы позволим российским военнопленным по IP-телефонии регулярно связываться со своими родными. Это было примерно от 5 до 15 минут в течение определенного периода времени. Если военнопленных меньше, это происходит чаще. Если больше военнопленных, как сейчас, то это происходит реже", - рассказал он.

Яценко утверждает, что такой контакт частично нужен и Украине. Ведь не все родные оккупантов в курсе о том, что захватчик оказался в плену. Телефонным звонком Украина дает ему шанс сообщить о своей судьбе родным и, например, попросить перевести какие-то средства. "Потому что это не государство покупает им сало, они делают это за свои деньги. Так же очень многие вещи прописаны в Женевских конвенциях, и мы не можем их нарушить", - указал Яценко.

Он заявил, IP-телефония в Женевских конвенциях "не прописана". Это исключительно "добрая воля" нашего государства. "И Украина платит за эти звонки довольно значительные суммы, потому что эти звонки не дешевые", - отметил представитель Штаба.

Хотя, частично эти расходы удается покрыть деньгами, которые Украина позволяет заработать оккупантам в плену. Но не все из них получают достаточно, и не всем родные из России помогают средствами, заявил руководитель Штаба.

Он напомнил, что Украина в свое время надеялась таким образом достичь обратной уступки со стороны России, чтобы украинцы также имели возможность позвонить родным из плена. И со временем РФ действительно на это пошла, однако в свой, извращенный способ. "Это не звонки, не нормальный разговор, это идет пропаганда", - пояснил Яценко.

Он считает, что возмущение украинцев и появление соответствующей петиции на сайте президента - логичная реакция общества на несправедливость. Яценко считает, что это вопрос для переговоров с Россией.

"Если с той стороны не готовы к этому, то конечно, мы свободны в том, чтобы такую возможность прекратить", - резюмировал он.

Как Россия использует военнопленных для пропаганды

В декабре 2023 года Петр Яценко рассказал Politico, как Россия использует военнопленных, чтобы дискредитировать Киев. В частности, он вспомнил историю 35-летней жительницы Чернигова Валентины Ткаченко. Ее муж Сергей попал в плен РФ 24 февраля 2022 года и с тех пор вышел на нормальную связь лишь раз. Во время разговора с женой мужчина сразу дал понять, что ничего не будет ей отвечать относительно своего пребывания в РФ. Вместо этого он продолжал говорить: "Валя, иди, усложни жизнь Киеву. Киев не хочет нас принимать обратно". По словам Яценко, это был не единичный случай пропаганды со стороны РФ. Главная цель такой кампании - вызвать недоверие к украинской власти, акцентировал он.

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