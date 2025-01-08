Новая марка может продолжить серию "Русский военный корабль, иди... !".

В "Укрпочте" рассматривают возможность создания почтовой марки с надписью "Будапештский меморандум - это х...я".

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Речь идет о словах, которые президент Владимир Зеленский сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману:

"Пока вы голосуете за лучшую марку 2024 года, мы уже размышляем о первых выпусках 2025-го. А после интервью президента подумалось, не продолжить ли серию "Русский военный корабль, иди... !" маркой "Будапештский меморандум - это х...я". Что скажете, будет популярной?".

Интервью Зеленского Фридману

Напомним, в недавнем разговоре с известным подкастером украинский президент раскритиковал Будапештский меморандум, заявив, что подписантам было плевать на Украину.

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Также он напомнил, что перед полномасштабным вторжением призвал страны, которые предупреждали о нападении России, не ждать, а ввести санкции уже сейчас. "Не говорите, пожалуйста, что если Путин придет, если пройдет через границы, если будет убивать, то мы введем санкции. Это х**ня. Извините".

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