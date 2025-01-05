Владимир Зеленский вспомнил начало полномасштабной войны и то, как западные союзники до последнего откладывали предоставление помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до полномасштабной войны России против Украины со стороны западных союзников было "очень много слов" и отсутствие реальной помощи. Он считает, что слова были лишними.

Кроме того, Зеленский на подкасте с Лексом Фридманом заявил, что просил санкции и оружие у Соединенных Штатов Америки. Он не просил доказательства того, что Россия может напасть.

"Просто дайте мне две вещи. Усильте нас оружием. То есть запугаете его [кремлевского диктатора Владимира Путина]. Не говорите, пожалуйста, что если он придет, если он пройдет через границы, если он будет убивать, то мы введем санкции. Это х**ня. Простите. Это правда", - отметил глава государства.

Видео дня

Владимир Зеленский вспомнил первые годы президентства Путина, когда он говорил о том, что будущее России может быть связано с НАТО и с членством в ЕС. Он говорил об общих ценностях с Западом. Однако, по словам главы государства, Путин имеет нечто общее с лидером нацистской Германии Гитлером — мир позволяет ему "болеть желанием уничтожать; болеть этим процессом".

И рассказал о звонке "президента Беларуси" Александра Лукашенко в первые дни войны с извинениями перед Украиной.

Другие заявления Владимира Зеленского из подкаста

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины отказался давать интервью на русском языке. Он объяснил это тем, что не хочет давать кремлевскому диктатору еще одну возможность называть украинцев и россиян "одним народом".

Вас также могут заинтересовать новости: