Зеленский заявил, что людей, которые все это придумали, надо "найти и посадить в тюрьму".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для завершения войны Украине необходимы надежные и реальные гарантии безопасности, а не пустые обещания, как Будапештский меморандум. Он также резко и нецензурно высказался о подписантах меморандума, которые не отреагировали на нарушение территориальной целостности Украины. Об этом он рассказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, отвечая на вопрос, о том, как выглядят гарантии безопасности, которые удовлетворят Украину и Россию.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году и предусматривал гарантии безопасности для Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Зеленский отметил, что меморандум должен был обеспечить Украине гарантии безопасности от пяти стран: США, Великобритании, России, Франции и Китая.

"В Будапештском меморандуме были гарантии безопасности для Украины. Сначала три главных гаранта безопасности для Украины, три стратегических друга и партнера Украины - США, Россия, Великобритания. Франция и Китай присоединились. Было 5 государств. Это сейчас мы понимаем, что это никакие не гарантии безопасности... Было написано "заверения". Это же крупнейшие государства, это ядерная пятерка... Сейчас надо было бы найти всех этих людей, кто все это придумал, и просто посадить их в тюрьму...", - отметил Зеленский.

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Когда РФ оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, Украина отправила три раза в течение нескольких лет письма всем гарантам безопасности, но подписанты проигнорировали свои обязательства, отметил президент, подчеркнув, что гарантам было "пох**ру" на Украину:

"Кто-то приехал? Нет. Кто-то ответил на эти письма официальные? Кто-то консультации провел? Нет. Почему? Да пофиг. Это же понятно на русском? Вот как на русском было по**ру, так и всем остальным гарантам было по**ру на эту страну, на этих людей, на эти гарантии безопасности".

Зеленский также назвал такие гарантии "пустыми обещаниями" и поставил под сомнение их ценность в будущем.

"Вопрос простой - можно этому доверять? Нет. Какая бы страна из этих 5 не сидела за столом переговоров, просто бумажке, что "поверьте, мы вас спасем", - сказал Зеленский.

Президент также раскритиковал Минские договоренности, назвав их "вторым вагоном макулатуры", и напомнил, что Соединенные Штаты вообще не участвовали в этом процессе при администрации Барака Обамы.

Кроме того, Зеленский обвинил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в блокировании приглашения Украины в НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году. По его словам, даже тогдашний президент США Джордж Буш поддерживал такой шаг, однако Германия помешала.

Другие заявления Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману заявил, что до полномасштабного вторжения России со стороны западных союзников было "очень много слов" и отсутствие реальной помощи.

Он также отметил, что Украина может рассмотреть сценарий вступления в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий. Однако наша страна сможет согласиться на это только в случае если увидит дипломатический способ завершения войны.

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