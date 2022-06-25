С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля первая леди Елена Зеленская не покидала территорию страны.
Об этом она сообщила в интервью французскому телеканалу France 5.
"Это было мое взвешенное решение. У меня не было желания покидать Украину. У меня не было желания быть вдали от Родины и вдали от своего мужа. И поскольку мы даже не видимся неделями, все равно я чувствую, что я рядом. Я могу посылать свою поддержку", – сказала жена президента.
По ее словам, гораздо сложнее следить за происходящим в Украине, находясь в другой стране.
"Гораздо сложнее смотреть на происходящее с твоей страной, твоими людьми издалека – гораздо легче эмоционально для меня быть именно здесь. Я там, где хочу быть. И я там, где я должна быть. Мне кажется, мне от этого спокойнее", – заверила Зеленская.
Ранее Зеленская отмечала, что не хотела бы раскрывать информацию о том, где ее семья провела первые месяцы войны.
Война в Украине и первая леди:
19 апреля Елена Зеленская рассказала, чем занимается во время войны в Украине.
9 мая первая леди США побывала в Ужгороде и встретилась с первой леди Украины.
21 мая Зеленская рассказала о проблемах в семье после вторжения РФ.
11 июня 2022 года первая леди Украины Елена Зеленская в Telegram опубликовала несколько советов для помощи больным эпилепсией.
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