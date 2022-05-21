После полномасштабного вторжения РФ в Украину жизнь многих семей существенно изменилась.

Первая леди Елена Зеленская рассказала, что полномасштабное вторжение РФ в Украину изменило её жизнь. Теперь у мужа насыщенный график, он "живет на войне", поэтому они долгое время не виделись. Сейчас возможности для встреч есть, но они кратковременны. Об этом Елена рассказала в интервью в честь трех лет президентской каденции Зеленского в интервью "ICTV".

Однако первая леди уверяет - ценности президента, его курс и стратегия поведения не изменились.

"Он как был надежным мужем и человеком, так и остался. Семья, конечно, как и все украинские семьи, сейчас разобщенная. Но моего мужа никто не заберет, даже война! Хотя он живет на работе. Мы его почти не видим. Два с половиной месяца мы вообще не виделись. Общались только по телефону. Сейчас у нас было несколько встреч", - сказала Елена.

"У нас ужин по телефону. Мы с нетерпением ждем, когда все встанет на свои места", - уточнила Зеленская. Она поблагодарила журналистов, ведь совместное интервью с мужем - это еще одна возможность встретиться.

Напомним, за три месяца Сергей Притула собрал 700 миллионов на армию.

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