Зеленская поделилась, что быть женой президента – значит действовать ответственно, особенно во время войны.

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, чем занимается, пока ее муж - президент Владимир Зеленский - принимает сложнейшие решения во время полномасштабного вторжения России в нашу страну.

В интервью чешскому изданию Respekt Зеленская поделилась, что быть женой президента – значит действовать ответственно, особенно во время войны.

Сейчас она не только мать их детей, но и жена, которая тоже должна принимать сложные вызовы во время российского вторжения. Поэтому она занялась вопросами эвакуации и медийной поддержки за рубежом.

"Страх и защита собственной семьи – не единственное, что сейчас надо делать. Я и моя команда стараемся каждый день работать, чтобы помочь маленьким украинцам добраться до безопасного места. Так была создана инициатива "Маршрут жизни", которая совместно с Минздравом, врачами детской больницы во Львове, зарубежными медиками, волонтерами и благотворителями эвакуирует онкобольных детей со Львова в Европу, чтобы они могли и в дальнейшем бороться с болезнью там", – рассказала первая леди.

Зеленская добавила, что в частности она активно участвует в эвакуации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов. Она контролирует весь процесс, чтобы их безопасно доставили в европейские города.

"И еще одна моя миссия - рассказать всему миру, что в Украине идет настоящая война, что гибнут тысячи взрослых и детей. Продолжаю призывать все международное сообщество не молчать", - добавила супруга президента Украины.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская высказалась о зверствах оккупантов в нашей стране и заявила, что президент РФ Владимир Путин превращается в маньяка.

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