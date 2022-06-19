По словам Зеленской, до начала вторжения было много информации, однако в военные тайны она не была посвящена.

Первая леди Украины Елена Зеленская, вспоминая начало полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, говорит, что в то утро "попала в параллельную реальность".

Об этом она рассказала в интервью The Guardian.

По словам Зеленской, до начала вторжения было много информации, однако в военные тайны она не была посвящена.

"(До 24 февраля – ред,) было очень много разной информации с разных сторон. Но, конечно, меня не посвящали ни в какие военные тайны. У меня было ощущение, будто я попала в параллельную реальность... При всем этом важно было также держать себя в руках, поэтому весь день (24 февраля – ред,) я провела со странной улыбкой на лице — ведь мне нельзя было передать ощущение паники детям. Мы просто следовали указаниям охраны и делали то, что нам говорили" - рассказала Зеленская.

Зеленская также отметила, что хотела бы полностью исключить возможность давления на президента Украины через семью.

"Конечно, семью можно использовать для давления на президента. И мне бы не хотелось, чтобы (Владимиру Зеленскому – ред.) пришлось выбирать между интересами семьи и его президентскими обязанностями. Поэтому если был хоть малейший шанс, что такое может случиться, его следовало исключить".

В то же время, Зеленская отметила, что не хотела бы раскрывать информацию о том, где ее семья провела первые месяцы войны.

"Чем меньше я скажу, тем в большей безопасности буду находиться", - сказала первая леди Украины.

Война в Украине и первая леди:

19 апреля Елена Зеленская рассказала, чем занимается во время войны в Украине.

9 мая первая леди США побывала в Ужгороде и встретилась с первой леди Украины.

21 мая Зеленская рассказала о проблемах в семье после вторжения РФ.

11 июня 2022 года первая леди Украины Елена Зеленская в Telegram опубликовала несколько советов для помощи больным эпилепсией.

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