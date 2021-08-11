Когда выполняет переход на зимнее время 2021 Украина, какие нюансы стоит учитывать и о чем важном помнить – разобрался УНИАН.

Перевод часов на летнее и зимнее время 2021 Украина пыталась отменить в конце этой зимы. Но Рада не смогла отменить переход на летнее время – и теперь украинцев ждет еще один перевод часов в октябре 2021 года. На этот раз страна возвращается на зимнее времяисчисление.

Когда нужно переводить часы в 2021 году

В Украине начали переводить часы в апреле 1981 года. А в годы независимости Кабинет министров расписал всю процедуру в своем майском постановлении №509 двадцатипятилетней давности.

Как и предписывает документ, переход на зимнее время 2021 пройдет в последнее воскресенье октября. Стрелки часов на час назад вернутся в указанную ночь (это 31 октября 2021) ровно в четыре часаночи.

Зачем переводят часы в Украине 2021 на зимнее время

Многие ученые отмечают, что сезонный перевод часов провоцирует развитие иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний, так как меняет биологические ритмы человека. В свою очередь любители перевести стрелки говорят об экономии электроэнергии: то есть деловая активность людей как бы сдвигается на более светлое время суток.

Так или иначе, практика перевода часов до сих пор сохраняется в сотне стран. В то же время те же Штаты и Канада переходят на летнее время не полностью (ряд регионов там стабильно живет по зимнему времени).

А вот страны Евросоюза в большинстве своем желают сохранить постоянным летнее время. И чтобы "киевское время" соответствовало европейским стандартам (то есть "временной дисбаланс" не мешал экономическим и дипломатическим вопросам) Украина и отправила на доработку законопроект об отмене летнего времени.

Так что пока что Украина переводит часы на зимнее время – и ждет решения депутатов, нужно ли будет переводить часы на летнее время в 2022 году.

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Автор: Диана Беловодская