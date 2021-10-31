В ночь с 30 на 31 октября в Украине состоялся перевод часов на зимнее время.

В воскресенье, 31 октября, в Украине состоялся переход на зимнее время. В 4:00 стрелки часов перевели на 1 час назад.

Возможно, мы в последний раз переводим стрелки часов осенью, поскольку в Верховной Раде уже давно обсуждают возможность отменить эту практику.

Многие современные гаджеты переходят на зимнее время автоматически, поэтому менять настройки не придется. А вот на старых телефонах и механических часах нужно перевести время вручную. Обратите внимание, что время отбытия транспорта 31 октября будет указано с учетом перевода часов.

Точное время в Украине

Узнать точное время в Украине в любом городе можно на сайте time.is. Для этого введите название своего города в поисковую строку.

Как перевод времени влияет на здоровье

Медики утверждают, что перевод времени негативно влияет на здоровье человека. Это нарушает биологические ритмы человека и является серьезным стрессом для организма.

Кроме того, основная цель перехода на зимнее время, ради которой мы жертвуем здоровьем, ставится под сомнение. Эксперты утверждают, что в наше время такая практика практически не влияет на экономию электроэнергии.

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Автор: Екатерина Пулатова