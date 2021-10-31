В воскресенье, 31 октября, в Украине состоялся переход на зимнее время. В 4:00 стрелки часов перевели на 1 час назад.
Возможно, мы в последний раз переводим стрелки часов осенью, поскольку в Верховной Раде уже давно обсуждают возможность отменить эту практику.
Многие современные гаджеты переходят на зимнее время автоматически, поэтому менять настройки не придется. А вот на старых телефонах и механических часах нужно перевести время вручную. Обратите внимание, что время отбытия транспорта 31 октября будет указано с учетом перевода часов.
Точное время в Украине
Узнать точное время в Украине в любом городе можно на сайте time.is. Для этого введите название своего города в поисковую строку.
Как перевод времени влияет на здоровье
Медики утверждают, что перевод времени негативно влияет на здоровье человека. Это нарушает биологические ритмы человека и является серьезным стрессом для организма.
Кроме того, основная цель перехода на зимнее время, ради которой мы жертвуем здоровьем, ставится под сомнение. Эксперты утверждают, что в наше время такая практика практически не влияет на экономию электроэнергии.