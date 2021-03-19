Законопроект направлен на доработку в комитет.

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект об отмене сезонного перевода стрелок часов.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект №4021 «Об исчислении времени в Украине» проголосовали только 212 (при необходимом минимуме 226 - УНИАН) народных депутатов.

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Парламент решил направить законопроект в Комитет ВР по вопросам экономического развития на доработку. За это решение проголосовали 226 депутатов.

Что предусматривал законопроект

Законопроектом предусмотрено, что на территории Украины исчисления времени осуществляется в соответствии с киевским временем, что является единым для всей территории Украины. Сезонный переход времени на территории Украины не осуществляется.

Проект закона определяет правовые основы установления единиц времени, вычисления времени и регулирует отношения, возникающие при распространении информации о точном значении времени и календарной дате в Украине.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что каждый год переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября. В частности, в этом году он запланирован в ночь с 24 на 25 октября. Так, в частности, ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясной применяется сейчас примерно в 60 странах, на всей их площади или частично.

Перевод часов

В Украине переход на летнее и зимнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Датой перехода на летнее время, в частности, является последнее воскресенье марта.

Таким образом, перевод времени состоится в ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье, 28 марта. Этой ночью стрелки часов следует переместить на один час вперед. Делать это принято в 3:00. Так что, вставать этим воскресным утром придется пораньше.

Сезонный перевод часов обосновывают необходимостью удлинения светового дня. Делается это, как поясняется, с целью экономии электрической энергии и ресурсов. В то же время тема перехода на зимнее и летнее время является причиной многочисленных споров. Многие страны уже отказались от сезонной смены времени.

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Автор: Надя Пришляк