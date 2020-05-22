Переплюнул Гордона: экс-боец "Азова" поучаствовал в шоу боевиков "ДНР"

"Бойцы полка "Азов" категорически осудили поступок ветерана.

Бывший боец полка "Азов" Михаил Бурмистенко с позывным "Бон" принял участие в пропагандистском шоу с боевиками "ДНР".

Соответствующее видео было размещено в YouTube.

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Бурмистенко вместе с тремя боевиками «ДНР» около двух часов обсуждали события февраля 2015 года, а именно – Широкинскую операцию. Тогда после обстрелов Мариуполя пророссийскими наемниками полк "Азов" начал наступательную операцию чтобы подвинуть линию фронта от города. Тогда и произошли наиболее кровавые бои за Широкино.

В полку "Азов" уже осудили участие экс-бойца в пропагандистском шоу.

"Бойцы полка "Азов" категорически осуждают поступок ветерана нашего подразделения. По нашему мнению, любое участие бойцов украинской армии в фрик-шоу захватчиков является недопустимым. Такие действия ‒ на руку нашему врагу, ведь информационные баталии играют важную роль в российско-украинской войне, что уже шестой год продолжается на Донбассе", - отметили там.

В "Азове" напомнили, что во время операции погибло 11 бойцов полка, но она завершилась успешно.

Напомним, как сообщал УНИАН, украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у российского террориста, одного из бывших лидеров боевиков "ДНР" Игоря Гиркина.

Ранее Гордон взял интервью у так называемой "экс-прокурора" Крыма, которая активно способствовала аннексии полуострова Россией, Натальи Поклонской. Сейчас она является депутатом Госдумы РФ, избранным во время нелегитимного голосования в Крыму.