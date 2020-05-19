Гордон заявил, что брал интервью у Гиркина при содействии спецслужб, а флешки отправил в Гаагу (видео)

По его словам, благодаря этому общению, Гиркин впервые дал показания. Заместитель генпрокурора Украины поблагодарил журналиста.

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил в видеообращении, что его интервью с одним из руководителей боевиков группировки «ДНР» в 2014 году Игорем Гиркиным (Стрелковым) проходило «по содружеству» с украинскими спецслужбами.

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«Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто и никогда никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины», — сказал он видеообращении.

По словам Гордона, флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге.

«Эти показания Поклонской и Гиркина станут одним из основных свидетельских показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе», — подчеркнул он.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов отметил, что сказанное Гиркиным в интервью может быть использовано в уголовных делах.

«Каждый выполняет свою работу. Журналист берет интервью, а я, как прокурор, отвечающий за расследование военных преступлений, анализирую сказанное и исследую факты. Поэтому в данном случае, могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17», — сказал он в комментарии «Цензор.Нет».

Мамедов напомнил, что Международная следственная группа, в которой он представлят интересы Украины, в настоящее время занимается сбором доказательств.

«Следствие нередко использует открытые материалы, которые в впоследствии служат аргументами в суде. Например могу привести пресс-конференции четвертого Президента Украины , материалы которой использовали как обоснование того, что он знал о судебном процессе, где он обвиняемый. Журналистов, участвовавших в такой конференции, никто же не хейтил, они помогли, тем самым, работе следствия», — пояснил заместитель генпрокурора.

Напомним, как сообщал УНИАН, украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у российского террориста, одного из бывших лидеров боевиков "ДНР" Игоря Гиркина.

Заметим, что за несколько часом до заявления Гордона Служба безопасности Украины сообщила, что проведет проверку в связи с интервью, которое Дмитрий Гордон взял у Игоря Гиркина.

Ранее Гордон взял интервью у так называемой "экс-прокурора" Крыма, которая активно способствовала аннексии полуострова Россией, Натальи Поклонской. Сейчас она является депутатом Госдумы РФ, избранным во время нелегитимного голосования в Крыму.