Украинский журналист взял интервью у крымского "прокурора" Поклонской: у Зеленского жестко отреагировали
Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у так называемой "экс-прокурора" Крыма, которая активно способствовала аннексии полуострова Россией, Натальи Поклонской. Сейчас она является депутатом Госдумы РФ, избранным во время нелегитимного голосования в Крыму.
Соответствующее видео появилось на канале Гордона в Youtube.
В нем журналист, в частности, спросил пособницу оккупантов о Януковиче, Зеленском, Путине, измене Родине и том, как происходила аннексия Крыма в 2014 году.
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На это интервью жестко отреагировал представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич. На своей странице в Facebook он напомнил, что Поклонская является фигуранткой уголовных дел украинских правоохранителей.
"Единственные интервью и беседы с лицами, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений (в частности преступлений против основ национальной безопасности Украины, военных преступлениях, преследовании проукраинских активистов и неправомерном запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа), которые мы можем и будем слушать - это свидетельство таких лиц в рамках соответствующих уголовных производств в статусе обвиняемых. Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений", - считает он.
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Кориневич добавил, что лица, которые способствовали оккупации Крыма, не могут и не будут считаться "голосом крымчан". "Надлежащую оценку действиям гражданки Украины Поклонской предоставят украинские правоохранительные органы и органы международного уголовного правосудия", - заверил он.
Как сообщал УНИАН, ранее крымчане пожаловались Поклонской на плохую медицину.