Под Офисом президента протестовали против нового перемирия на Донбассе (видео)

Активисты возмущены тем, что несмотря на обстрелы, президент Украины не говорит, что Россия является участником конфликта.

Под зданием Офиса президента в Киеве люди собрались на акцию протеста против новой договоренности относительно прекращения огня на Донбассе, которое начало действовать с 27 июля.

На акцию протеста пришли несколько сотен человек, сообщает hromadske.

Организаторы акции - "Движение сопротивления капитуляции". Митингующие считают, что новое перемирие фактически превратит Россию в наблюдателя, и заставит Украину договариваться с самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР".

Люди требовали, чтобы к ним вышел президент и скандировали "Зелю, геть!". В руках держали плакаты с надписями "Россия - враг", "Никакого перемирия с врагом", "Зеленского вон", "Защитим армию" и тому подобное.

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Как сообщает Громадське Радіо, активисты возмущены тем, что несмотря на обстрелы, президент Украины не говорит, что Россия является участником конфликта. Под зданием ОП, перед импровизированной сценой растянули баннер с именами 184 погибших на Донбассе.

Организаторы акции требуют освободить с должностей Руслана Демченко и Руслана Хомчака, отпустить подозреваемых по делу Шеремета - Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко, а также освободить от подозрения Яну Дугарь.

Акция под Офисом президента длилась около полутора часов, затем митингующие отправились к дому президента Зеленского и на Майдан.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, акция прошла мирно, нарушений не было. Порядок охраняли 300 полицейских и нацгвардейцев. По оценкам правоохранителей, на акции было около тысячи человек.

Учасники акції «Ні — капітуляції» під ОП скандують «Одна єдина — Соборна Україна».



Відео: Ярослава Жуковська/Громадське радіо pic.twitter.com/a5P84JIugI — Громадське радіо (@HromadskeRadio) July 27, 2020

Как сообщал УНИАН, с 00:01 27 июля на Донбассе начал действовать режим прекращения огня, о котором в Минске договорились участники Трехсторонней контактной группы.

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