Украинцы с инвалидностью 3 группы получают денежную помощь, размер которой зависит от стажа.

Пенсия в Украине в 2025 году, скорее всего, будет проиндексирована в марте. От размера "минималки" зависит то, сколько будут получать лица с инвалидностью. Размер их денежной помощи также зависит от стажа заболевания и факта трудоустройства.

Мы расскажем, какой будет пенсия инвалидам 3 группы в 2025 году и стоит ли ожидать её роста.

Какой будет пенсия инвалидам 3 группы в Украине 2025

Инвалидность 3 группы предусматривает пенсии в размере 50% пенсии по возрасту. То есть сначала ПФУ рассчитывает сумму, которую получал бы человек без инвалидности, и делит её пополам.

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Однако есть минимальный размер выплат. Пенсия инвалидам 3 группы 2025 составит не меньше 2520 гривень в месяц. Обращаться за назначением выплат нужно в ближайшее отделение ПФУ. Если в марте 2025 года пенсии проиндексируют, то размер выплат увеличится.

Размер пенсии по инвалидности 3 группы зависит от страхового стажа, то есть периода, на протяжении которого установлен диагноз. Чем больше стаж, тем выше размер выплат. Поэтому в каждом случае он рассчитывается индивидуально.

Может ли инвалид 3 группы работать и получать пенсию? Да, но в таком случае он будет получать меньше. Для работащих людей с инвалидностью минимальный размер выплат составляет 2093 гривен.

Ранее мы также рассказывали, какие есть льготы у пенсионеров в Украине. Некоторые из них уникальны для лиц с инвалидностью - если такие люди имеют минимальный размер пенсии, то получают право на бесплатное приобретение лекарств по рецепту в случае амбулаторного лечения.

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