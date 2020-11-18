Он выступает за независимую от Константинополя и Москвы Украинскую Православную Церковь.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, который не признает этот статус и называет себя предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата и патриархом Киевским и всея Руси-Украины, считает, что после предоставления томоса об автокефалии украинская церковь разделена между Константинопольским и Московским патриархатами.

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Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции «Киевский патриархат является форпостом религиозного суверенитета Украины» он заявил, что в Украине «в религиозной жизни идет борьба».

«Потому что этот томос ставит Украинскую православную церковь в зависимость от Константинополя», - подчеркнул патриарх Филарет.

Также он пояснил, почему Константинополь предоставил томос Украинской церкви как митрополии, а не патриархату.

«Причина заключается в том, что если томос об автокефалии предоставлен патриархату, то патриархат не может быть в составе другого патриархата, и таким образом Киевский патриархат, имея томос, будет независимой церковью. А если томос дается церкви в статусе митрополии, то митрополия может быть подчинена другому патриархату», - сказал он.

В этой связи патриарх Филарет выражает убеждение, что после предоставления томоса в статусе митрополии Украинская церковь была разделена на две части. «Одна, так называемая ПЦУ (Православная церковь Украины), находится в подчинении Константинопольского патриархата, а вторая часть - Украинская православная церковь - находится в подчинении Московского патриархата. А где же украинская настоящая независимая церковь? Ее нет, и поэтому Киевский патриархат (УПЦ КП) прилагает все усилия, чтобы была в Украине независимая церковь и от Москвы, и от Константинополя», - пояснил патриарх Филарет.

Он утверждает, что настоящей автокефалии в томосе для ПЦУ нет, а права этой церкви ограничены.

Создание ПЦУ

15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.

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Автор: Виталий Саенко