Не целовать святыни и руки священникам: в УПЦ составили рекомендации на время пандемии

Как отметил представитель церкви, "каждый человек должен с полной ответственностью отнестись к происходящему".

В храмах Украинской Православной Церкви (УПЦ) предпримут меры предосторожности и противоэпидемиологической безопасности в связи с распространением коронавируса.

Читайте такжеВ Радомышле из-за коронавируса закрыли рынки и приостановили движение транспортаОб этом сообщает центр информации УПЦ со ссылкой на главу Синодального отдела церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополита Филарета (Кучерова).

«Каждый человек должен с полной ответственностью отнестись к происходящему. Если кто-то чувствует первичные признаки какого-либо респираторного заболевания – нужно воздержаться от посещения храма и участия в богослужениях. Это касается как мирян, так и священнослужителей. Священнослужителям необходимо уделить особое внимание мерам предосторожности и противоэпидемиологической безопасности в храмах. Важно следовать рекомендациям относительно обработки дезинфицирующими средствами икон и других поверхностей, с которыми человек имеет прямой контакт», – сказал митрополит Филарет.

При этом он сообщил, как будут причащать верующих во время пандемии.

«На период пандемии следует воздержаться от целования святынь, заменив его поклонением. Священникам необходимо воздержаться от преподавания благословения посредством целования руки. В храмах стоит рассмотреть возможность употребления одноразовых стаканчиков для запивки после причастия или ограничится, согласно греческой традиции, вкушением исключительно антидора… Нам следует помнить и о духовном понимании болезней и испытаний», – подчеркнул архиерей.

Ранее УНИАН сообщал, что в ПЦУ усилили меры противоэпидемической безопасности в храмах.