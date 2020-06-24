В западных областях Украины ситуация с паводками остается напряженной - Шмыгаль
В западных областях Украины ситуация с паводками остается напряженной, волна наводнений пошла на Тернопольскую область.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на брифинге в рамках экстренной рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.
Читайте такжеПаводки на Западной Украине: в Кабмине объяснили, как будут бороться с "большой водой"
Он отметил, что сегодня из берегов вышла река Днестр, в результате чего частично подтоплены дороги международного значения. «Ситуация продолжает оставаться напряженной. Сегодня, фактически, волна пошла на Тернопольскую область», - отметил Шмыгаль.
Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
Завтра, 25 июня, состоится внеочередное заседание Кабинета министров, на котором будет рассмотрен вопрос ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram