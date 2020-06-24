В западных областях Украины ситуация с паводками остается напряженной - Шмыгаль

Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

В западных областях Украины ситуация с паводками остается напряженной, волна наводнений пошла на Тернопольскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на брифинге в рамках экстренной рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

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Он отметил, что сегодня из берегов вышла река Днестр, в результате чего частично подтоплены дороги международного значения. «Ситуация продолжает оставаться напряженной. Сегодня, фактически, волна пошла на Тернопольскую область», - отметил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Завтра, 25 июня, состоится внеочередное заседание Кабинета министров, на котором будет рассмотрен вопрос ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.

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