В течение минувших выходных белорусская сторона вернула в Украину 20 украинцев.

По сравнению с прошлыми выходными пассажиропоток на границе с Беларусью уменьшился, в среднем, на 15%.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Такая картина наблюдается даже в пунктах пропуска, где обычно движение является самым интенсивным. А именно в "новых Яриловичах" (Черниговщина), в "Выступовичах" (Житомирщина) и "Доманово" (Волынь), - говорится в сообщении.

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По данным пограничников, сейчас в пунктах пропуска на выезд из Украины границу преимущественно пересекают участники международных автомобильных перевозок.

В течение суток в среднем в пункте пропуска «Новые Яриловичи» оформляют более 1700 человек и около 1000 транспортных средств, в пункте пропуска «Выступовичи» – около 300 человек и почти 180 транспортных средств, а в пункте пропуска «Доманово» – более 600 человек и почти 100 транспортных средств. Очереди из грузовых и легковых транспортных средств отсутствуют.

В ГПСУ напомнили, что на сегодня на украинско-белорусской границе функционирует 7 пунктов пропуска.

В течение прошлых выходных белорусская сторона не пропустила и вернула на территорию Украины 20 граждан Украины.

Ограничение въезда в Беларусь из Украины

29 октября Беларусь ограничила пропуск иностранных граждан на территорию страны (кроме отдельных категорий), аргументируя такие действия необходимостью проведения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

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Автор: Юлия Петриченко