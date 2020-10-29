Вместе с тем всех желающих из Беларуси выпускают.

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь решил ограничивать въезд со стороны Украины в связи с COVID-19.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на комментарий пограничной службы страны. Эту информацию подтверждает и ГПСУ.

«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», - заявили пограничники.

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При этом, под ограничение не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированным дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Также сказано, что в Беларусь сейчас впускают только грузовые машины и дипломатический транспорт, а всем остальным говорят, чтобы возвращались обратно.

Вместе с тем всех желающих из Беларуси выпускают. Водителей и пассажиров международных автобусов предупреждают, что они не смогут вернуться назад, если сейчас пересекут границу на выезд. Водители ехать отказываются. Некоторые пассажиры ищут возможность продолжить поездку.

Государственная пограничная служба Украины подтвердила информацию об ограничении въезда.

"Согласно сообщениям, которые поступили в органы охраны государственной границы Украины от соответствующих органов Республики Беларусь, белорусская сторона с 29 октября ограничивает пропуск через границу. Указанные ограничения смежная сторона аргументирует дополнительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Согласно информации от ГПСУ, эти ограничения не распространяются на лиц, пересекающих границу по дипломатическим или служебным паспортам, водителей грузовых транспортных средств, осуществляющих международные перевозки, и членов поездных бригад.

Ранее Посол Украины в Беларуси сообщил, что власти Беларуси на фоне протестов против режима Александра Лукашенко все чаще отказывают во въезде гражданам Украины. По его словам, в последнее время ограничивают въезд граждан из трех стран, а именно - Украины, Литвы и Польши. Власти Беларуси, как сказал дипломат, считают, что "отдельные люди спортивного телосложения могут участвовать в каких-то мероприятиях".

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко не легитимным президентом.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

26 октября в Беларуси началась бессрочная общенациональная забастовка.

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Авторы: Андрей Василюк, Виталий Саенко