Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев неожиданно внес в проект закона № 9662 поправку, согласно которой обращение изделий со старыми акцизными марками будет запрещено. Он объяснил свою инициативу необходимостью борьбы с нелегальным рынком. Издание РБК-Украина выяснило, что нелегальный рынок от этого не пострадает, а легальный бизнес понесет неоправданный ущерб в миллиарды гривен.

Если Верховная Рада примет закон с поправкой Гетманцева, с 1 июня табачная продукция со старыми марками окажется вне закона, а с 1 сентября – алкогольная продукция. Вместе с двумя отраслями пострадает и ритейл.

Новые образцы акцизных марок (с голографическими элементами) начали использовать с 1 сентября 2023 года. Однако Налоговый кодекс не ограничивает сроки использования старых марок, то есть продавать продукцию со старыми марками можно, пока они не закончатся. Эти прогнозируемые правила игры обеспечивали постепенный переход всей продукции на новые марки. Поэтому бизнес узнал о поправке Гетманцева с удивлением и негодованием.

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Так, "Украинский фуд-ритейл альянс" заявил, что эта поправка не повлияет на снижение теневого рынка, а наоборот приведет к наполнению рынка подакцизных товаров нелегальной продукцией.

Украинская Ассоциация производителей табачных изделий "Укртабак" сообщила, что производители так и не получили ответа на вопрос, что они должны делать с продукцией со старыми марками. Кроме того, в Ассоциации подчеркнули, что продукцию со старыми марками будет запрещено не только продавать, но даже хранить и транспортировать, что приведет к существенным финансовым потерям и дополнительным расходам.

Европейская Бизнес Ассоциация оценивает убытки бизнеса при ограничении срока использования продукции со старыми марками в десятки миллиардов гривен.

"Требование изымать акцизные марки старого образца нанесет участникам рынка необоснованные убытки из-за потери продукции, ведь вместе с предложением изъятия марок не предусматривается возмещение государством понесенных бизнесом затрат на изготовление и реализацию подакцизных товаров", - говорится в заявлении ЕВА.

По мнению экспертов компаний-членов Американской торговой палаты, эти изменения необоснованны, неэффективны, алогичны и противоправны по своей сути.

Собеседник РБК-Украина, представляющий производителя алкоголя, считает, что поправка выгодна производителям акцизных марок: "Именно на алтарь их интересов решили положить тех, кто платит огромные суммы налогов".