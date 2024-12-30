45% украинцев ожидают, что 2025 год будет лучше 2024, еще 27% ожидают ухудшения.

Ожидания украинцев относительно следующего, 2025 года несколько хуже, чем были в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса от группы "Рейтинг" совместно с Gallup International, проведенного 2-5 декабря 2024 года.

"Сейчас 45% украинцев ожидают, что 2025 год будет лучше 2024, еще 27% ожидают ухудшения, 20% считают, что он будет таким же. 8% не определились со своими ожиданиями относительно 2025-го года. По сравнению с прошлым годом, оценки сместились к более пессимистическим ожиданиям. В прошлом году 51% имели положительные ожидания (на 6% больше, чем в прошлом году), а 17% – негативные (на 10% меньше, чем в прошлом году)", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что наиболее оптимистичной в своих ожиданиях является группа в возрасте 65+: среди них 54% имеют оптимистичные ожидания относительно следующего года.

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"С другой стороны, молодежь в возрасте 18-24 года преимущественно не ожидают изменений – из них 33% считают, что 2025 будет таким же, как и 2024. Ожидания относительно следующего года также зависят от финансового положения респондента – чем более обеспеченные респонденты, тем меньше доля группы, которая ожидает ухудшения ситуации в 2025 году", – говорится в результатах опроса.

В то же время, как проинформировали социологи, подавляющее большинство опрошенных ожидают экономических трудностей в стране в новом году. Экономических трудностей ожидают 63%, экономического процветания – только 13%. Зато 20% считают, что экономическая ситуация не изменится, еще 5% – затрудняются с ответом.

"По сравнению с прошлым годом ожидания относительно экономического положения в стране также несколько ухудшились: в прошлом году 17% украинцев надеялись на экономическое процветание, 52% – ожидали трудностей, а 29% – не ожидали никаких изменений", – говорится в исследовании.

Было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Опрос в Украине

Почти половина украинцев (45%) считают, что победа Дональда Трампа на выборах в США приближает мир. Впрочем, из них считают, что мир становится значительно ближе – 15%, а остальные 30% говорят, что мир становится лишь немного ближе.

О том, что мир, наоборот, становится более отдаленным, сказали 14% (о значительном отдалении – 5%, о некотором – 9%). Остальные 40% либо считают, что ничего не изменится, либо не смогли определиться со своим мнением.

Только 7% убеждены, что мир может быть полностью справедлив для Украины. И только 11% имеют мнение, что мир будет полностью несправедлив для Украины.

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