Возросшая сплоченность и поддержка государства среди украинцев способствуют укреплению усилий по сопротивлению РФ.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину не только привело к гибели десятков тысяч людей, но и сильно повлияло на взгляды украинцев. Особенно это заметно в том, как жители Украины воспринимают свою национальную идентичность и насколько готовы противостоять внешней агрессии, сообщили в Foreign Affairs со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии (КМИС).

Отмечается, что с начала войны украинцы стали более высоко ценить свое государство, суверенитет и демократические права. Помимо этого за последние три года были сглажены разногласия между жителями разных регионов страны.

В КМИС выяснили, что возросшая сплоченность и поддержка государства среди украинцев способствуют укреплению усилий по сопротивлению РФ. Тем не менее из-за войны стали возникать новые разногласия - между военными и теми, кто не служит, а также между внутренне перемещенными лицами и теми, кто остался на оккупированных территориях.

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Также в КМИС поделились, что все больше украинцев перестают верить в то, что Украина через десять лет станет процветающей страной в составе Европейского Союза. Опросы показали, что в октябре 2022 года в это верили 88% респондентов, а в декабре 2024 года этот показатель снизился до 55%.

Тем не менее война способствовала росту патриотизма среди украинцев и укрепила их решимость бороться за свою свободу, подчеркнули в КМИС. Например, до 2014 года около 50-65% украинцев поддерживали союз с РФ, а в среднем 35-50% людей предпочли вступление в ЕС. Подчеркивается, что даже жители ныне оккупированных территорий нашей страны заявляли о том, что не хотят того, чтобы Украина присоединилась в состав России.

Помимо этого украинцы не были особенно заинтересованы во вступлении в НАТО до полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. По словам социологов, с 2009 по 2013 год только 16-19% украинцев хотели, чтобы Украина вступила в Альянс. Более того, эта тема нечасто обсуждалась даже во время Революции достоинства в 2014 году, когда был свергнут тогдашний президент Виктор Янукович.

Интересно то, что до 2014 года у российского диктатора Владимира Путина был высокий рейтинг одобрения в Украине. В КМИС рассказали, что 60% украинцев заявляли о том, что положительно относятся к главе Кремля.

Уже после того, как РФ аннексировала Крым в 2014 году, взгляды украинцев начали меняться. Социологи отметили, что идея поддержки вступления Украины в НАТО в 2015 году среди населения нашей страны достигла 48%.

В КМИС напомнили, что одной из причин нападения РФ на Украину в 2022 году некоторые аналитики считают желание Киева вступить в НАТО. Несмотря на это, в Украине тема вступления страны в Альянс начала активно подниматься только как ответ на российскую агрессию, подчеркнули социологи.

В издании добавили, что в 2019 году украинский парламент закрепил в конституции геополитическое предпочтение Украины в пользу ЕС и НАТО. По данным социологов, в 2021 году 70% жителей западных областей и 58% жителей центральных областей, включая Киев, хотели, чтобы наша страна вступила в ЕС. Однако в южных регионах эту идею поддержали менее половины, а в восточных областях - менее трети.

Только после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году большинство украинцев - во всех регионах и независимо от того, являются ли они русскоязычными или украиноязычными - стали поддерживать членство как в ЕС, так и в НАТО, заявили в КМИС. Более того, опросы показали, что только 19% респондентов считают, что экономика страны через 10 лет будет разрушена. Большинство украинцев уверено в том, что Украина сможет побороть российскую агрессию и снова стать процветающей страной.

Другие социальные опросы

Ранее в Киевском международном институте социологии выяснили, что почти половина украинцев считают, что избрание Дональда Трампа президентом США приблизит мир в Украине. Однако только 7% человек убеждены, что мир может быть полностью справедлив для нашей страны.

Другой социальный опрос показал, что 47% украинцев готовы на вступление в НАТО в обмен на оккупированные территории. В июне 2023 года поддерживали эту идею только 33% украинцев.

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