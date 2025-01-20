Заместитель министра обороны отметила, что ведомство получило "сотни запросов на возобновление услуги".

Услуга по оформлению отсрочек для студентов и аспирантов вернется в приложение "Резерв+" с 22 января. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

"С 22 января в Резерв+ возвращаются отсрочки для студентов и аспирантов. Сразу после обновления и успешного тестирования обмена с Министерством образования и науки Украины планируем восстановить отсрочки для студентов и аспирантов", - написала она.

Заместитель министра обороны отметила, что ведомство получило "сотни запросов на возобновление услуги".

Видео дня

Услуга онлайн-отсрочки для студентов и аспирантов: что известно

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2024 г. в приложении "Резерв+" начали тестировать онлайн-отсрочку для отдельных категорий украинцев, в том числе студентов и аспирантов. Тогда в Минобороны сообщали, что запуск этой услуги в приложении состоится в "считанные дни".

17 декабря в Минобороны заявили, что студенты и ученые временно не смогут оформить отсрочку в Резерв+ из-за сбоя в Единой государственной электронной базе. Как сообщалось, технические работы над электронной базой ожидается завершить 30 декабря.

19 декабря 2024 года произошла самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина тогда сообщила, что в результате атаки была временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины, и для их восстановления нужно не менее 2 недель.

5 января Черногоренко сообщила, что в приложении "Резерв +" удалось восстановить после кибератаки на государственные реестры отсрочку от мобилизации для многодетных родителей.

Вас также могут заинтересовать новости: