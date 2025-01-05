В "Резерв+" из-за хакерской атаки эта услуга была приостановлена, однако ситуация улучшается.

В мобильном приложении "Резерв+" смогли частично восстановить услугу предоставления отсрочки, которая была недоступна после хакерской атаки на государственные реестры, сообщает заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В частности, это касается всего одной категории украинских граждан.

"В Резерв+ восстановлена услуга отсрочки для многодетных родителей", - написала она в публикации Facebook.

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Что еще известно об отсрочке через "Резерв+"

Ранее УНИАН сообщал, что российские хакеры в декабре провели серьезную атаку на государственные реестры Украины, в ходе которой частично украли критические данные. Эксперт отметил, что наибольшей опасностью в результате атаки оказалась "недоступность" реестров.

Кроме того, из-за этой атаки в МВД временно приостановили предоставление отдельных услуг. Это касается регистрационных услуг — по договору купли-продажи, по договору лизинга и так далее.

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