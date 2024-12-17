В Единой государственной электронной базе произошел сбой.

Из-за технических работ до 30 декабря студенты и ученые временно не смогут оформить отсрочку через приложение Резерв+.

Об этом сообщает Министерство обороны в Telegram. "В связи с техническими работами в Единой государственной электронной базе по вопросам образования с 17 и ориентировочно до 30 декабря студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении Резерв+", - говорится в сообщении.

В то же время, на уже полученные отсрочки технические работы не повлияют, статус будет отображаться в приложении, как и раньше. Также технические работы в реестре образования не повлияют на работу других сервисов Резерв+.

Видео дня

О досрочном восстановлении работы сервиса в Резерв+ сразу будет сообщено.

Приложение Резерв+

В ноябре в приложении "Резерв+" начали тестировать онлайн-отсрочку для отдельных категорий украинцев, в том числе студентов и аспирантов.

3 декабря Верховная Рада сделала шаг к автоматическому принятию 17-летних граждан на воинский учет, сообщил министр обороны Рустем Умеров. "Парламент поддержал в первом чтении важный законопроект, благодаря которому граждане Украины при достижении 17-летнего возраста автоматически будут становиться на воинский учет", - сообщил Умеров.

Вас также могут заинтересовать новости: