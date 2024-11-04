Студенты и аспиранты уже сейчас могут проверить, будет ли отображаться отсрочка в связи с обучением в приложении.

В приложении "Резерв+" началось бета-тестирование отсрочек, которые можно будет получить в онлайн-формате. Первыми воспользоваться подобной функцией смогут студенты и аспиранты, которые ранее заполнили форму тестирования, заявляет заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.

"Дальше люди с инвалидностью и многодетные. Все делаем постепенно", - рассказала она. На этот раз пуши не отправляем, так что ждите инструкции на своих почтах", - написала она на своей странице в социальной сети Facebook. А также добавила, что в том случае, если у вас уже есть действующая отсрочка, продлить ее будет возможно только после того, как истечет ее срок действия.

Кроме того, по словам Черногоренко, запуск этой услуги в приложении состоится в "считанные дни".

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"Мы благодарны и тем, кто уже имеет отсрочку и тестирует сервис. Ведь должны проверить, как отображается услуга у разных категорий граждан. Ждем вашего фидбека. И еще раз благодарим за помощь в цифровизации военного учета", - подчеркнула замминистра обороны.

Приложение "Резерв+" - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что украинцы смогут подписывать контракт с ВСУ в приложении "Резерв+". Катерина Черногоренко заявила, что команда Минобороны хочет и дальше развивать подобный функционал.

Кроме того, российские хакеры через фейковый чат-бот "Резерв+" воровали данные граждан. Пользователи, как сообщается, и вовсе могли не знать о том, что происходит что-то плохое.

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