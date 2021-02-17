В лицее, где это случилось, продолжают расследовать обстоятельства трагедии.

Состояние девочки из Боярки, которую врачам удалось спасти после употребления 40 таблеток медпрепарата, улучшилось.

Читайте такжеСмертельное отравление школьниц под Киевом: стали известны неожиданные подробности (видео)Как говорится в сюжете ТСН, сегодня ее уже перевели из отделения интенсивной терапии в педиатрическое.

В лицее, где все произошло, продолжают расследовать обстоятельства трагедии. Администрация гимназии, в которой погибла одна из учениц, не комментирует произошедшее пока идет следствие.

Учебный процесс не останавливали, так как здесь обучается около 2 тыс. учеников. Сейчас с друзьями детей работают психологи.

Слова детей о якобы неблагополучной семье девочки, которая умерла, оказалась ложными.

Отравление девочек в Боярке

Накануне в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в Сети призыв, чтобы глотнуть 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла.

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Автор: УНИАН