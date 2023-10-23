Во время апелляции судьи изменили приговор суда первой инстанции.

В Ивано-Франковске апелляционный суд смягчил наказание уклонисту, который отказался служить из-за религиозных убеждений.

Как сообщает ZaxidNet, суд первой инстанции приговорил мужчину к 1 году тюрьмы. Уклоняющийся объяснил, что он "не хочет убивать" из-за пацифистских взглядов, отношений с Богом и "соблюдения Божьего слова".

Ивано-Франковский апелляционный отменил предыдущий приговор и назначил мужчине более мягкое наказание - 1 год испытательного (условного) срока.

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Как отмечает издание, мужчина имеет юридическое образование, работает частным предпринимателем и воспитывает двоих детей. В 2000-2001 году служил в армии, но уверяет, что был плохим солдатом. Перед тем, как отправиться на "дембель" он "покаялся, крестился и постановил себе, что оружие в руки брать не будет".

Некоторое время он посещал религиозные собрания, а сейчас хочет создать собственное регилийное движение.

В марте 2022 года мужчина получил повестку и пошел в военкомат. Он прошел медкомиссию и получил отсрочку на три месяца из-за операции на щитовидной железе. Во второй раз ВЛК сочла его"ограниченно пригодным". Он написал расписку, отказывающуюся от мобилизации по религиозным убеждениям," через соблюдение слова Божьего и божьих заповедей", не подав документов об участии в религиозных собраниях.

Кроме того, мужчина просил об альтернативной военной службе, однако в военкомате ему сообщили, что это невозможно. На отправку военнообязанный не явился, потому что думал, что "может быть свободным" после расписки.

В апреле суд первой инстанции назначил мужчине 1 год заключения, учитывая состояние здоровья, наличие двух детей и "многолетние глубокие религиозные убеждения". Апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции не объяснил, почему смягчающие обстоятельства снижают серьезность и общественную опасность преступления.

"Наличие глубоких и искренних религиозных убеждений связано с пацифизмом и невозможностью носить и брать оружие в руки или носить военную форму, убивать людей через свою веру и отношения с Богом также подтверждаются заключением специалиста, доктора философии по праву", – говорится в приговоре.

Судьи постановили отменить предыдущий приговор. Впрочем, мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации). Наказание в виде лишения свободы заменили однолетним испытательным сроком.

Мобилизация в Украине - последние новости

В октябре в Украине заработал онлайн-реестр военнообязанных мужнин. В нем будут содержаться основные данные призывников, такие как место жительства и работы, адрес, номер телефона, семейное положение, владение транспортными средствами.

Такой механизм упростит постановку мужчин на воинский учет. О рассылке электронных повесток пока речь не идет, но возможно такую функцию внедрят в будущем.

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