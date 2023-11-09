Фигуранту сообщено о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона готовят апелляционную жалобу на определение следственного судьи об отказе в применении меры пресечения старшему помощнику заместителя Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты Геннадию Частякову.

Об этом информирует Офис Генерального прокурора, отмечая, что ранее фигуранту было сообщено о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, 6 ноября 2023 г. подозреваемый подарил на день рождения помощнику Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Частякову 6 универсальных боевых гранат. Одна из них взорвалась во время осмотра подарков. Майор ВСУ погиб на месте. Досудебное расследование осуществляется Государственным бюро расследований.

Видео дня

Гибель помощника Залужного

6 ноября 2023 года в селе Чайки Киевской области помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков подорвался на гранате. Его сын получил серьезные ранения.

Впоследствии Государственное бюро расследований сообщило подозрение офицеру из аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты Частякову. Следователи установили, что офицер приобрел без соответствующего разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Этот ящик он подарил Частякову по случаю его дня рождения.

Сегодня, 9 ноября, Печерский районный суд города Киева не поддержал меру пресечения офицеру из аппарата Главнокомандующего ВСУ Андрею Тимченко, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову. Журналистам запретили снимать судебное заседание. В то же время, по информации Общественного, прокуратура настаивала на домашнем аресте для подозреваемого.

Вас также могут заинтересовать новости: