Если следователи объявят новое подозрение, тогда судьи снова смогут рассмотреть возможность избрания меры пресечения.

Печерский районный суд города Киева не избрал меру пресечения в виде домашнего ареста офицеру из аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову.

Об этом сообщает Суспільне. Отмечается, что прокуратура настаивала на домашнем аресте для подозреваемого Андрея Тимченко. В сообщении отмечается, что офицер из аппарата Главнокомандующего ВСУ, подарок которого привел к гибели Частякова и ранению его сына, не комментировал откуда у него гранаты. "Суспільне" сообщает, что адвокат подозреваемого отметил, что офицер воздерживается от комментариев пока продолжается следствие. Журналистам запретили снимать судебное заседание.

В суде Суспільному объяснили: если следователи объявят новое подозрение, тогда судьи снова смогут рассмотреть возможность избрания меры пресечения.

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Гибель помощника Залужного

6 ноября 2023 года в селе Чайки Киевской области помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков подорвался на гранате. Его сын получил серьезные ранения.

Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщала, что по версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством.

Государственное бюро расследований сообщило подозрение офицеру из аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову.

Следователи установили, что офицер приобрел без соответствующего разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51a2" и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Этот ящик он подарил Частякову по случаю его дня рождения.

Офицеру сообщено о подозрении в приобретении хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса).

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