Для всех вчерашний обмен стал неожиданностью, родственники и освобожденные военные – в шоковом состоянии.

Родственники военных и медиков, которые были освобождены из российского плена во время обмена 21 сентября, рассказали, какими были первые разговоры с украинскими защитниками.

Как рассказала в эфире ТСН Светлана Полищук, мать парамедика Екатерины "Пташки" Полищук, дочь удивила ее звонком вчера вечером.

"Позвонила Катруся вчера поздно вечером, поздоровалась, ее первые слова были на иностранном языке, не на русском. Был чужой номер, я не поняла, кто, но когда моя дочь сказала: "Кто с тобой может так здороваться?"... Тогда я услышала очень родной голос, поняла. Это было для меня очень приятной неожиданностью", – говорит она.

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Говоря об эмоциональном состоянии дочери, Светлана отметила: "Как держалась, так и держится". Она отметила, что "Пташка" была целеустремленной и боевой с самого детства.

"Вареники с творогом были заказаны еще когда она была на "Азовстали". И торт шоколадный, бисквитный торт с вишнями – это тоже был заказ. Дома будет ждать!", – добавила мать парамедика, рассказывая о предстоящей встрече с освобожденной дочерью.

Татьяна Харько, сестра командира 36 отдельной бригады морской пехоты Сергея "Волыны" Волынского, в комментарии LIGA.net рассказала, что первый их разговор длился всего несколько минут. Из него следовало, что Сергей находится в шоковом состоянии.

"Об обмене я узнала сегодня ночью. Был телефонный звонок от моего брата. Он длился две-три минуты максимум. Услышала его голос и очень обрадовалась, потому что я не рассчитывала, что так будет складываться ситуация. Это был очень эмоциональный разговор. Там были слезы, счастье и радость. Он сказал, что с ним все хорошо. Даже тогда он не смог четко сказать, где находится. Сейчас мы все знаем, что он находится в Турции. Но тогда я спросила: "Сережа, скажи, пожалуйста, где ты?". А он ответил: "Не знаю, наверное, в Турции". Он позвонил, еще не понимая полностью всю ситуацию. Я спрашивала, кому он еще позвонил. Он сказал, что это первый телефонный разговор, со мной он говорит первым. Больше никаких подробностей он не успел рассказать, было мало времени", – рассказала сестра освобожденного бойца.

Татьяна отметила, что, судя по видео, состояние здоровья ее брата в плену могло значительно ухудшиться.

"На видео, которое мы все видели, видно, что он очень похудел. Некоторые люди его не узнают просто. Только по голосу. Даже комментарий от президента был, что "Волына" сам на себя не похож. Мы только догадываемся с ужасом, что они там пережили и через что им пришлось пройти. ... Я уверена, что нужно проверить состояние здоровья Сергея, сделать все возможные анализы. Я думаю, мы это будем делать. Я очень рада, что он жив, что он может дышать и разговаривать. Мы не понимали, что с ними там делают, до чего там доводят ребят", – сказала она.

Сандра Кротевич, сестра начальника штаба полка "Азов" Богдана Кротевича, в эфире общенационального телемарафона также рассказала, что освобождение брата из плена стало для них неожиданностью.

"Я не ожидала вообще. Мы встречали парней и девушек, не знали, кто будет по спискам и приедет. Был очень большой шок, и до этой секунды у меня шок. Мы не ожидали, что вернутся командиры, мы ожидали их самыми последними. ... Мне немножко удалось с ним пообщаться, но, увы, не так, как мне бы хотелось... Они сейчас проходят, скажем так, осмотр медицинский. У них также шок, они не ожидали, не знали, куда их везут. Были мягко говоря шокированы, что это произошло. Я думаю, что вы видели и на фото, и на видео, командиров, которые сейчас в Турции, что они не понимают где они и что происходит", – рассказала она.

Кротевич подчеркнула, что освобождено только 20% защитников, попавших в плен, и Ассоциация семей защитников "Азовстали" будет продолжать свою работу по возвращении всех их домой.

Обмен пленными и освобождение защитников "Азовстали": что стоит знать

Как сообщал УНИАН, территория металлургического комбината "Азовсталь" оборонялась украинскими военными на завершающей стадии обороны Мариуполя. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с территории завода вышли 2,5 тысячи украинских бойцов. Они попали в плен к РФ с договоренностью об их дальнейшем обмене.

29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитника, среди них - 95 защитников "Азовстали".

Через почти три месяца, 21 сентября, Украина вернула из плена оккупантов еще 215 защитников. 188 из них – защитники "Азовстали" (108 – из "Азова"), 124 освобожденных – офицеры.

200 украинских защитников обменяли на обвиняемого в госизмене нардепа, кума российского диктатора Виктора Медведчука. Как сообщалось, он дал все возможные показания следствию перед обменом.

Также были освобождены пять украинских командиров: Дениса Прокопенко "Редіса" из "Азова", Сергея Волынского "Волыну" из 36-й бригады морской пехоты, Святослава Паламаря и Олега Хоменко из "Азова", Дениса Шлегу из Нацгвардии Украины. 5 супергероев обменяли на 55 русских военнопленных.

Пятеро украинских командиров находятся в безопасности в Турции, они не вернутся в Украину до завершения войны. Это происходит в соответствии с договоренностями между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом и механизмом обращения с военнопленными, прописанным в Женевской конвенции, которую постоянно стремится нарушить Россия.

Кроме этого, домой возвращены беременные военнослужащие (Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая, и Анастасию Черненькую), парамедик Екатерина Полищук "Пташка".

Также из плена вернули 10 защитников Украины из других стран. Это пятеро граждан Великобритании, двое граждан США и по одному представителю Швеции, Хорватии и Марокко. С 21 сентября они находятся на территории королевства Саудовская Аравия в городе Эр-Рияд.

Как отмечает украинская власть, этот обмен не является частью мирных переговоров со страной-агрессором, а утверждение о том, что Украина якобы закроет глаза на попытку России провести "референдумы" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей не соответствует действительности.

Заметим, что президенту Владимиру Зеленскому, главе ГУР МО Кириллу Буданову и главе ОПУ Андрею Ермаку, МВД и СБУ удалось значительно увеличить численность переданных на обмен лиц – с 50, о которых шла речь сначала, до 200.

В будущем планируется масштабный обмен пленными в формате всех на всех. Этот процесс происходит при участии ООН и президента Турции.

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